В Пекине будет технопарк по разработке искусственного интеллекта

На западе китайской столицы в течение пяти лет намерены построить исследовательский комплекс по разработке и развитию искусственного интеллекта.

Стоимость создания и запуска AI-городка оценивается в 13,8 млрд юаней (около $2,12 млрд), сообщает Синьхуа.

На 55 гектарах технологического парка в пекинском пригороде Ментоугоу, как запланировано авторами проекта, разместятся до 400 предприятий и центров.

Работа парка будет сосредоточена на таких областях, как сверхскоростная передача данных, облачные вычисления, биометрическая идентификация и глубокое машинное обучение. Его технологическая инфраструктура будет включать в себя мобильную сеть пятого поколения, суперкомпьютеры и облачные сервисы.

Компания-разработчик Zhongguancun Development Grouр намерена стремиться к партнерству с китайскими и зарубежными университетами, научно-исследовательскими институтами и крупными компаниями для создания различных исследовательских центров в парке, в том числе лаборатории искусственного интеллекта на национальном уровне.

По прогнозам властей, ежегодная прибыль от функционирования комплекса составит до 50 млрд юаней (около $7,7 млрд).