Трамп предупредил Палестину о возможности уменьшения финпомощи

Соединенные Штаты могут пересмотреть свою финансовую помощь Палестине в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах с Израилем. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Мы ежегодно платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем благодарности или уважения. Они даже не хотят вести давно запоздалые мирные переговоры с Израилем, Если палестинцы больше не хотят говорить о мире, почему мы должны осуществлять эти огромные выплаты?», - говорится в сообщении.

Он добавил, что Штаты «убрали Иерусалим - самую тяжелую составляющую переговоров – со стола, но Израилю за это пришлось заплатить больше».

Напомним, Трамп единолично признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Также он заявил о намерении перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, которое сейчас расположено в Тель-Авиве.

Совбез ООН не поддержал решение Трампа о переносе столицы Израиля, а 21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает признание Иерусалима столицей Израиля.