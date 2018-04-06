В Саудовской Аравии почти вдвое подорожал бензин

Саудовская Аравия сегодня с полуночи без предупреждения более чем вдвое подняла цены на бензин,

По информации агентства France Press, цена на высококачественный бензин выросла с 24 центов за литр до 54 центов, тогда как цена низкосортного бензина увеличилась на 83% -— с 20 центов за литр до 36,5 центов. При этом они по-прежнему остаются одними из самых низких в мире. Цены на дизельное топливо и керосин не изменились, пишет Oxu.Az.

Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты с 2 января 2018 года, первые среди стран Персидского залива, ввели налог на добавленную стоимость (НДС). Это наряду с резким повышением цен на бензин стало последней в ряду введенных производителями нефти в Персидском заливе за последние два года мер в целях увеличения доходов бюджета.

Сокращение добычи нефти позволяет держать ее цену выше 60 долларов, но доходы от этого не растут. Введенный НДС в 5%, по мнению аналитиков, позволит увеличить ВВП в начавшемся году на 2%. Остальные четыре государства Персидского залива — Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар — также намерены ввести НДС, но решили отложить этот шаг до начала 2019 года.