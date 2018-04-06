Американские ученые изобрели альтернативу инсулину

Исследователи National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering разработали инновационную биохимическую формулу минерализованных соединений, которые регулируют уровень сахара в крови в течение нескольких дней.

Таким образом, сообщает International Business Times, новое изобретение, использующее природное вещество из бурых водорослей, обеспечивает организм инсулином без необходимости делать ежедневные инъекции.

Опыты, проведенные на мышах, показали, что пластырь биохимически сформирован из растворимых микроигл и может автоматически влиять на уровень глюкозы.

Пластырь состоит из материала под названием альгинат, полученный из бурых водорослей. Вместе с другими инсулиностимулирующими веществами с помощью микроигл он попадает в организм пациента, пишет zik.ua.

Ученые поместили альгинат вместе с экзендином-4 и глюкозооксидазой на один пластырь. Эти соединения взаимодействуют с кровью и вызывают секрецию инсулина. Каждая из них сочетается с фосфатной минеральной частью, которая стабилизирует соединение, пока она не станет нужна.

Когда сахар в крови повышается за пределы допустимого уровня, он вызывает реакцию фосфата меди и глюкозооксидазы внутри пластыря, что вызывает небольшую кислотность. Это заставляет фосфат кальция высвободить определенную часть эксендина-4 и привести в норму уровень сахара.

Когда уровень глюкозы в организме возрастает, в пластыре срабатывает высвобождение эксендина-4, что вызывает всплеск инсулина в организме и урегулирование уровня глюкозы в крови. Когда ее уровень возвращается к норме, выпуск эксендина-4 прекращается.

Исследователи продемонстрировали, что на полудюймовом пластыре содержится достаточное количество лекарства для контроля за уровнем сахара в крови мышей в течение недели.