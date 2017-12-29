Польская оппозиция требует расследовать вырубку Беловежской пущи

Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" внесла в сейм предложение о созыве в парламенте следственной комиссии, целью которой станет выяснение истинных причин вырубки Беловежской пущи.

Как пишет газета Rzeczpospolita, из проекта постановления о созыве комиссии следует, что она должна заняться изучением легальности действий членов правительства, в частности, министра окружающей среды Яна Шишко, государственных органов и институтов и таким образом выяснить причины и цели массовой вырубки.

Кроме того, комиссия должна изучить легальность действий Шишко и главы МВД Мариуша Блащака "в сфере надзора за подчиняющимися им службами в связи с действиями, предпринимаемыми этими службами в отношении протестующих в защиту пущи".

"В Беловежской пуще проводится массовая вырубка деревьев под предлогом якобы борьбы с жуком-короедом и для обеспечения общественной и пожарной безопасности. Министерство окружающей среды и Государственные леса проводят свои действия, несмотря на однозначные указания ученых-экологов о том, что такого рода действия… не служат обеспечению безопасности и не задержат распространение короеда", - говорится в документе.

Предполагается, что в состав комиссии войдут 11 депутатов сейма.

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Беларусью и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вице-председатель суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья.