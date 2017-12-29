Airbus заключил крупнейшую сделку в своей истории

Европейский авиастроительный концерн Airbus заключил крупнейшую в своей истории сделку.

Вечером в четверг, 28 декабря, руководство компании со штаб-квартирой в Тулузе сообщило, что договорилось о поставке американскому инвестиционному фонду Indigo Partners 430 самолетов средней дальности полетов на общую сумму (по прейскуранту) 49,5 млрд долларов (в пересчете - более 42 млрд евро).

Реальная сумма сделки не сообщается, как правило, компании предоставляют скидки при подписании крупных контрактов. Заказ включает самолеты A320neo вместимостью 180 пассажиров, а также более вместительные A321neo, отмечает AFP.

Лайнеры пополнят авиапарки четырех бюджетных авиакомпаний, долями в которых владеет Indigo Partners. Речь идет об американской Frontier Airlines, чилийской JetSMART, мексиканской Volaris и венгерской Wizz Air.

Между тем 29 декабря стало известно о заказе базирующейся в Гонконге лизинговой компании CALC 50 самолетов A320neo на сумму 4,5 млрд евро. Поставки должны завершиться до 2023 года.