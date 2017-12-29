Уходящий год стал благоприятным для акций и сырья, но принес потери доллару

Азиатские рынки в приподнятом настроении завершают 2017 год, в котором глобальный экономический рост подтолкнул вверх прибыль корпораций и сырьевые цены, а низкая инфляция удерживала центробанки от сворачивания монетарного стимулирования.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета Японии поднялся на 0,3 процента, приблизившись к десятилетним пикам благодаря росту на протяжении трех недель подряд. Индекс двигался по восходящей траектории практически весь 2017 год, прибавив с начала года 33 процента.

Фондовый индекс Гонконга возглавил подъем, прибавив 36 процентов с начала года, тогда как индексы Южной Кореи и Индии повысились на 22 и 27 процентов соответственно.

Японский индекс Nikkei и американский S&P 500 прибавили почти по 20 процентов, а индекс Dow вырос на четверть. В Европе немецкий индекс DAX поднялся примерно на 14 процентов, немного отстает от рынка британский FTSE, прибавивший 7 процентов.

По словам главного экономиста CommSec Крейга Джеймса, из 73 бирж, которые отслеживает компания, все, за исключением девяти, в этом году достигли роста в местных валютах.

“Что касается перспектив, главный вопрос заключается в том, сохранятся ли низкие темпы роста цен и зарплат, которые заставят центробанки и дальше придерживаться своей денежно-кредитной политики”, - сказал Джеймс.

В то же время есть основания подозревать, что столь хорошие времена не могут продолжаться долго.

Индекс компании State Street, который оценивает аппетит инвесторов к риску на основе того, что они покупают и продают, в декабре снизился шестой месяц подряд.

Трейдерам, играющим на повышение курса доллара США, в этом году не так повезло. В начале года многие предполагали, что Федеральная резервная система продолжит поднимать процентные ставки, и это единственный путь к росту доллара.

Однако, несмотря на то, что ФРС осуществила три обещанных повышения, доллар не смог извлечь из этого пользу.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, потерял более 9 процентов с начала года, приготовившись понести максимальные годовые потери с 2003 года.

Между тем евро оказался в выигрыше, приблизившись в ходе торгов пятницы к максимуму за месяц и прибавив почти 14 процентов с начала года.

Курс доллара снизился даже по отношению к иене, несмотря на то, что Банк Японии сохраняет свою приверженность сверхмягкой монетарной политике. К пятнице доллар потерял 3,5 процента с начала года, торгуясь на отметке 112,74 иены.

Ослабление доллара благоприятно сказалось на ценах на сырье.

Цены на медь в пятницу торговались вблизи четырехлетнего пика на отметке $7.284 за тонну. Они выросли более чем на 30 процентов с начала года и могут показать максимальный годовой рост с 2009 года.

Цены на золото испытывали в этом году некоторое давление, но, торгуясь на отметке $1.295,18 за унцию, они по-прежнему могут завершить 2017 год ростом более чем на 12 процентов.

Цены на нефть приблизились к максимуму за два с половиной года после выхода данных, которые указали на высокий спрос на импорт нефти в Китае и неожиданное сокращение добычи в США.

В пятницу фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,44 процента до $66,45 за баррель, прибавив более 16 процентов с начала года. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались у отметки $60,17 за баррель, на 0,55 процента выше предыдущего закрытия.