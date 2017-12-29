Последнее обновление: 29.12.2017 16:10

РФ требует 20 млн евро от национальной авиакомпании Латвии

Россия отправила Латвии официальную просьбу об оказании правовой помощи, требуя взыскать более 20 млн евро с национальной авиакомпании airBaltic. РФ может арестовать самолеты авиакомпании.

Как сообщает DELFI, претензии со стороны России связаны с теперь уже неплатежеспособным банком Investbank, принадлежавшим в свое время главному акционеру Latvijas Krājbanka Владимиру Антонову.

В 2012 г. Investbank начал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic - компании Baltijas aviācijas sistēmas". Банк требовал вернуть якобы взятый кредит в размере 18,4 млн евро плюс проценты и пеню.

В Министерстве юстиции Латвии подтвердили, что от России была получена данная просьба о правовой помощи, однако содержащиеся в ней подробности ведомство не имеет права разглашать.

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