Объем IPO в мире в 2017 году вырос на 44%

В 2017 году почти 1,7 тыс. компаний в мире осуществили первичные размещения акций (IPO) , что на 44% превышает показатель предыдущего года и является рекордом с 2007 года, свидетельствуют расчеты Dealogic.

Сумма привлеченных средств также выросла на 44% - до $196 млрд, максимальный объем с 2014 года, когда китайская Alibaba провела размещение акций на $25 млрд.

Рекордное число IPO со времен финансового кризиса было достигнуто за счет восстановления активности в США и значительного числа сделок в Китае.

В американские компании привлекли $49 млрд за счет IPO, что вдвое превышает показатель 2016 года ($24 млрд), который стал наихудшим более чем за десятилетие. Примерно такие же объемы были зафиксированы в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета КНР.

В материковом Китае (фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня) разместились более 420 компаний, что стало рекордом, свидетельствуют расчеты Ernst & Young. Объем превысил $33 млрд.

Гонконгская фондовая биржа потеряла первое место по сумме проведенных размещений, которое она удерживала в 2015 и 2016 годах, по данным Dealogic. Лидером в 2017 году стала Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), которая поднялась с третьей позиции годом ранее. При этом Гонконг упал сразу на четвертую строчку, пропустив вперед также Шанхай и Nasdaq. Лондонская фондовая биржа (LSE) находится на шестом месте.

Миланская Borsa Italiana провела за 2017 год IPO 30 компаний, что стало максимумом за последние десять лет.

Средний рост цен акций компаний, проводивших IPO в США в 2017 году, составил 23%, что несущественно превышает подъем фондового индекса Standard & Poor's 500, который увеличился на 20%, отмечают аналитики Renaissance Capital.

Эксперты также прогнозируют, что предстоящий год может принести больше размещений "десятирогов", то есть представителей высокотехнологической отрасли стоимостью свыше $10 млрд.