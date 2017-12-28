Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

Протяженность автодорог Китая за 5 лет выросла на 530 тыс. км

Общая протяженность автомобильных дорог Китая за последние 5 лет увеличилась на 534 тыс. километров, сообщило министерство транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры в Китае обрело стремительный характер. Сеть из 10 основных транспортных коридоров (по пять с севера на юг и с востока на запад страны) практически сформирована. Они позволяют организовать перевозки людей и грузов с участием различных видов транспорта, сообщает агентство "Синьхуа".

Как заявил министр транспорта КНР Ли Сяопэн, за 5 лет удалось построить или реконструировать 1,28 млн км сельских дорог. Дорогами с твердым покрытием охвачены 99,2% поселков и 98,3% деревень, свыше 99% поселков и 96% деревень обслуживаются общественными автобусами. В настоящее время уровень интегрированности городских и сельских транспортных систем приблизился к 80%, отметил он.

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