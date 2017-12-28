Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

ЦБ РФ будет обсуждать создание криптовалюты ЕАЭС или БРИКС в 2018 году

ЦБ считает не совсем оправданным вводить в РФ национальную цифровую валюту, однако введение наднациональной криптовалюты начнет обсуждать в 2018 году с коллегами из ЕАЭС и БРИКС, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Мы продолжаем работу над изучением этого вопроса, потому что введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики населения", - сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос, в какой стадии находится проработка вопроса введения национальной цифровой валюты.

"Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, — это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или, например, в рамках БРИКС. Мы пока находимся в самом начале пути переговоров на эту тему. Потому что действительно очень много макроэкономических и технологических вопросов", - продолжила первый зампред ЦБ РФ.

"Я думаю, что следующий год как раз будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной цифровой валюты", - уточнила она.

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