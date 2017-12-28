Продажи в США в сезон праздников могут обновить рекорд

Продажи в США в праздничный сезон могут обновить рекорд за счет роста доверия потребителей и более активного использования мобильных устройств, что станет приятной неожиданностью для ритейлеров и компаний, осуществляющих доставку.

Сезон праздничных покупок - крайне важный период для ритейлеров, так как на него может приходиться до 40 процентов годовых продаж. В текущем году расходы потребителей на покупки в интернете и в магазинах превысили $800 миллиарда, обновив рекорд, показали данные Mastercard Inc.

Для традиционных ритейлеров ставки в этом году особенно высоки, поскольку они вложили значительное количество средств в технологии и бесплатную доставку и возврат, поставив цель оставаться конкурентоспособными на рынке, где все сильнее доминирует Amazon.com Inc.

“С точки зрения продаж, как в магазинах, так и в интернете, этот праздничный сезон крайне успешен”, - сказала Шелли Коэн из аналитической компании RetailNext.

Согласно предварительным данным, общий рост продаж превысит первоначальный прогноз RetailNext на уровне 3,8 процента в годовом исчислении.

“Все экономические показатели очень высоки, поэтому, я думаю, что потребители будут тратить деньги с большей охотой”, - сказала она.

RetailNext и большинство других аналитических и отраслевых компаний опубликуют данные о продажах в праздничный сезон в январе.

Mastercard Inc сообщила во вторник, что продажи в интернете к концу сезона выросли на 18,1 процента. Ритейлеры Macy’s Inc и Target Corp зафиксировали увеличение активности покупателей в этот период.

Службы доставки, которые осуществляют возврат товаров ритейлерам, улучшили показатели за счет существенного роста объемов доставок в последние годы, но также были вынуждены инвестировать миллиарды долларов в улучшение и расширение своих сетей на фоне развития электронной торговли.

Доставка индивидуальных посылок и их возврат - это низкомаржинальный бизнес для служб доставки, которые получают больше прибыли, поставляя товары оптом.

Крупнейшая в мире компания по доставке грузов United Parcel Service Inc сообщила в среду, что в период праздников может зафиксировать рекордное число возвратов. В декабре компания ежедневно возвращала ритейлерам более 1 миллиона товаров.

Ожидается, что такие же темпы сохранятся и в начале января, а к 3 января, вероятно, достигнут 1,4 миллиона - что на 8 процентов больше, чем в текущем году - обновив рекорд пятый год кряду, сообщила UPS.

Конкурент UPS, FedEx Corp, сообщила, что ожидает рекордных показателей в праздничный сезон, но отказалась предоставить детали.