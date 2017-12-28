Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона

Tesla собирается выпустить электрический пикап, объявил Илон Маск, обсуждая в "Твиттере" планы компании и новые модификации её легковых электромобилей.

"Основные элементы дизайна и инженерные решения крутятся у меня в голове уже пять лет, - написал глава Tesla. - Мне не терпится построить его".

Пикап начнут готовить к запуску в производство после того, как в продажу поступит Model Y - новый автомобиль на базе седана Model 3.

Некоторые эксперты указывают на убытки компании и сомневаются, что в такой ситуации стоит строить амбициозные планы. К тому же, Tesla не раз сталкивалась с неожиданными задержками в производстве.

Пикапы особенно популярны в США: первая тройка автопроизводителей продает их на 90 млрд долларов в год, посчитали аналитики Morningstar Equity Research. И спрос на пикапы растет, несмотря на спад продаж других категорий легковых автомобилей.

Маск уже намекал на планы начать производство пикапа в ходе ноябрьской презентации электрогрузовика Semi - на одной из иллюстраций в кузове обнаружился пикап.

В своих твитах Маск рассказал, что автомобиль будет "немного больше" популярной модели Ford F-150, и пообещал некую "революционную" функцию, но какую именно, не раскрыл.

Миллиардер-мечтатель перечислил ряд функций, которые у нового пикапа точно будут: "умные дворники", меняющие скорость в зависимости от интенсивности дождя; серьезно улучшенные карты и спутниковая навигация; новый браузер для внутреннего компьютера - нынешнюю версию ряд экспертов считает практически бесполезной; "диско-режим" - синхронизация освещения в салоне с музыкой.

В настоящее время Tesla Motors производит три модели легковых электромобилей: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X. В самой дешевой комплектации Model 3 стоит 35 тыс. долларов, а анонсированный недавно полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся верхом Roadster Маск собирается продавать с 2020 года за 200 тыс. долларов.

Помимо электромобилей, Tesla выпускает солнечные батареи и энергонакопительные системы.