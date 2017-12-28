Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

Госдеп исключил сближение с Россией при нынешнем руководстве в Кремле

США не питают иллюзий относительно "режима", которые правит в России, и не видят шансов на нормализацию отношений при нынешнем руководстве страны. Об этом заявил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Россия "вторглась к своим соседям - в Грузию и Украину и последнее десятилетие подрывала суверенитет западных наций, вмешиваясь в наши выборы и выборы в других странах", заявил Тиллерсон.

Он отметил, что назначение Курта Волкера спецпредставителем США по Украине "подтверждает приверженность (Вашингтона) восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины". "Без мирного урегулирования ситуации на Украине, которое должно начинаться с выполнения Россией минских соглашений, отношения с Россией не могут быть нормальными", - подчеркнул дипломат.

При этом он полагает, что нормализация американо-российских отношений невозможна при нынешнем российском руководстве. "Что касается России, то мы не питаем иллюзий относительно режима, с которым имеем дело", - заявил Тиллерсон.

"Мы стоим на страже в условиях российской агрессии, но мы признаем необходимость совместной работы с Россией там, где у нас имеются общие интересы", - говорится в статье госсекретаря, опубликованной в New York Times.

Он отметил, что "это нигде не проявляется столь очевидно, как в Сирии".

По его словам, в настоящее время Россия подтвердила приверженность межсирийским переговорам в Женеве, "мы ждем, что Россия будет продолжать эту линию". "Уверен, что успешное завершение этих переговоров превратит Сирию в страну, свободную от Башара Асада (президент Сирии - ИФ) и его семьи", - заявил Тиллерсон.

При этом он полагает, что нормализация американо-российских отношений невозможна при нынешнем российском руководстве. "Что касается России, то мы не питаем иллюзий относительно режима, с которым имеем дело", - заявил Тиллерсон.

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