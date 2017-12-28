Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

Назарбаев подписал закон о запрете анонимных комментариев в интернете

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон об внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций, запрещающий, в частности, анонимные комментарии на информационных ресурсах, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

По информации агентства Sputnik Казахстан, согласно поправкам, интернет-пользователи больше не смогут оставлять анонимные комментарии на казахстанских информационных ресурсах. Собственников сайтов обяжут заключать с читателями соглашение об идентификации на портале электронного правительства или с помощью SMS-идентификации.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций", направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций", - говорится в сообщении.

Ранее министр информации и коммуникаций Даурен Абаев пояснил, что норма вызвана оскорблениями в сети, а также комментариями, разжигающими социальную и межнациональную рознь. Поправки в закон не отменят права человека использовать вымышленное имя при комментировании, однако порталу станет известно, кто именно зарегистрирован под псевдонимом.

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