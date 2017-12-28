Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

С января в Стокгольме начнут курсировать беспилотные автобусы

Категории: Швеция Авто

Шведское транспортное агентство отправило первые беспилотные автобусы на дороги Стокгольма.

"Это историческое решение, которое будет способствовать развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Обширные исследования и испытания необходимы для разработки автоматизированного дорожного движения", - заявил генеральный директор агентства, которого цитирует The Local.

Автобус будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по предварительно записанному маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч с помощью GPS и датчиков.

Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров. У них нет рулевого колеса как такового, но ими можно управлять вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы контролировать автобус в случае чрезвычайных ситуаций, как того требует законодательство Швеции.

Два автобуса, как ожидается, начнут курсировать в середине января следующего года, проезд в них будет бесплатным.

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