С января в Стокгольме начнут курсировать беспилотные автобусы

Шведское транспортное агентство отправило первые беспилотные автобусы на дороги Стокгольма.

"Это историческое решение, которое будет способствовать развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Обширные исследования и испытания необходимы для разработки автоматизированного дорожного движения", - заявил генеральный директор агентства, которого цитирует The Local.

Автобус будет курсировать между двумя районами в северной части Стокгольма по предварительно записанному маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч с помощью GPS и датчиков.

Автобусы рассчитаны на 12 пассажиров. У них нет рулевого колеса как такового, но ими можно управлять вручную. Водитель будет находиться на борту, чтобы контролировать автобус в случае чрезвычайных ситуаций, как того требует законодательство Швеции.

Два автобуса, как ожидается, начнут курсировать в середине января следующего года, проезд в них будет бесплатным.