Последнее обновление: 28.12.2017 14:18

На крупном НПЗ в Венесуэле прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон, сообщают в среду местные СМИ.

По данным портала Noticias Venezuela, два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени. Сам взрыв произошёл в минувший вторник, однако СМИ узнали о событии только через сутки при том, что никакой официальной информации до сих пор нет.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупном НПЗ может усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

НПЗ Cardon имеет мощность производства в 310 тысяч баррелей в сутки. При этом в 2016 году он работал лишь почти на треть своих возможностей, перерабатывая 120 тысяч баррелей на фоне проблем государственной компании PDVSA с оборудованием после нескольких лет недофинансирования.

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