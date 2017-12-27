Около 15 человек отказались возвращаться в ДНР и ЛНР

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что около 10-15 пленных отказываются возвращаться на территорию Донбасса, сообщает сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на омбудсмена.

"Есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек", - сообщает издание.

По словам Лутковской, у каждого пленного спрашивают в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украины территории.

В понедельник, пишет РИА Новости, предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Это самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными.