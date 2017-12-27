Украина присоединилась к международной организации IRENA

Президент Петр Порошенко подписал закон о присоединении Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Реализация закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов", - сказано в сообщении.

Также участие Украины в IRENA будет способствовать доступу страны к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики.

В пресс-службе президента отметили и то, что присоединение к уставу будет способствовать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов.