Последнее обновление: 27.12.2017 14:50

Самые богатые люди планеты стали богаче еще на $1 трлн

Самые богаты люди планеты увеличили свое благосостояние за 2017 год на $1 трлн, подсчитало агентство Bloomberg.

По состоянию на конец торгов во вторник, 26 декабря, 500 миллиардеров контролировали активы на $5,3 трлн, по сравнению с $4,4 трлн годом ранее.

Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос в 2017 году нарастил свои активы на $34,2 млрд до $99,6 млрд и стал самым богатым человеком планеты, потеснив основателя Microsoft Corp. Билла Гейтса ($91,3 млрд).

38 китайских миллиардеров добавили в копилку богатства самых богатых еще $177 млрд в 2017 году. Так, основатель компании-разработчика China Evergrande Group Хуэй Ка Янь, увеличил свои активы на $25,9 млрд, что на 350% больше, чем в прошлом году

Американские миллиардеры (159 человек вошли в Bloomberg Billionaires Index) разбогатели на $315 миллиардов (контролируют $2 трлн)

27 богатейших людей России нарастили свои активы на $275 млрд и стали еще богаче, чем до введения западных экономических санкций.

Прошедший год стал очень удачным для 57 технических магнатов (+$262 млрд).

Инвесторская эйфория создала несколько биткойн-миллиардеров

Bloomberg также обнаружил 67 скрытых миллиардеров.

Неудачниками рейтинга стали 60 миллиардеров.

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