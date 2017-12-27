Последнее обновление: 27.12.2017 14:50

Отели Греции с 1 января начнут взимать турсбор

Туристический сбор за каждые сутки проживания в отеле или лицензированных апартаментах введут в Греции 1 января.

"Несмотря на негативные прогнозы по снижению конкурентоспособности Греции как туристического направления, налог утвердили. Он будет действовать в течение всего года", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сумма налога будет зависеть от звездности отеля. За проживание в гостинице 5* налог составит 4 евро в сутки за номер, в отеле 4* - 3 евро, 3* - 1,50 евро, отелях 1* и 2*- 0,50 евро. В апартаментах 4* - 1 евро в сутки, 3* - 0,50 евро, 1* и 2* - 0,25 евро.

По оценке туроператора "Музенидис Трэвел", в среднем новый налог приведет к удорожанию в размере 40 евро за тур. В компании "Библио-Глобус" считают, что для опытных путешественников греческий сбор не будет новостью, поскольку в других европейских странах практика взимания курортного сбора с туристов существует давно.

Как отмечают в АТОР, организованные туристы будут оплачивать налог самостоятельно в отеле. Этот сбор не включается в стоимость пакетного тура. Ряд греческих отелей высокого уровня уже заявили о том, что не будут брать туристический налог отдельно, он будет включен в стоимость проживания.

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