Последнее обновление: 27.12.2017 14:50

В Узбекистане 562 сотрудника финсистемы уволили после критики президента

Более 560 сотрудников финансовых госорганов Узбекистана, в том числе министерства финансов, казначейства и Пенсионного фонда, уволены за пять дней после критики президента страны Шавката Мирзиеева в связи с их неэффективной работой, передает национальное информационное агентство УзА.

Мирзиеев в пятницу в своем послании обеим палатам парламента подверг критике работу Минфина, поручив его руководству в течение десяти дней избавиться от застаревших подходов в работе и в ближайшее время провести существенную ротацию кадров.

"С 22 декабря по сегодняшний день уволены 562 сотрудника госучреждений финансовой системы республики, в том числе министерства финансов, системы казначейства и Пенсионного фонда", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные министерства финансов.

Среди уволенных — 24 сотрудника управлений Министерства финансов, начальник управления государственного финансового контроля Ташкента и три его заместителя, 65 сотрудников казначейства, 100 работников Пенсионного фонда, 273 сотрудника местных финансовых организаций.

Президент Узбекистана в своем послании резко подверг критике прежнее руководство Минфина, которое, по его мнению, в течение последних 10-15 лет неэффективно расходовало средства бюджета, а также лоббировало нерентабельные инвестиционные проекты.

Кучкаров возглавил Минфин Узбекистана в ноябре, он также занимает пост вице-премьера.

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