Последнее обновление: 27.12.2017 14:50

Законопроект о регулировании краудфандинга разработали в России

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), наблюдательный совет которой возглавляет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, разработала законопроект о регулировании краудфандинга.

Как пишут "Ведомости", ознакомившиеся с документом, законопроект предлагает участвовать в "распределенном финансировании" гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а их деньги должны привлекать аккредитованные площадки. Аккредитацией займется государство. Площадкам нужно будет раскрыть своих бенефициаров (владеющих более 10% капитала площадок), а их руководители не должны иметь судимостей за экономические преступления. Еще площадки должны вести реестр сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования, но сами эти критерии пока не ясны, следует из проекта документа.

Законопроект предполагает ограничения для инвесторов. Частные лица не смогут вкладывать в один проект более 20 млн руб., индивидуальные предприниматели – более 100 млн руб. А вот для юридических лиц ограничений не предусмотрено. Также перед инвестированием инвестора ждет тест по основам финансовой грамотности.

Платформы должны будут регистрировать в блокчейне – документ вводит определение "распределенного реестра". Поэтому удалить или изменить записи в реестре будет невозможно, гласит проект документа.

Документ уже видел председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В целом он хвалит работу РАКИБ.

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