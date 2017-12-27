Шахматный турнир в Саудовской Аравии проходит со скандалами

Начавшийся чемпионат мира по быстрым шахматам в Саудовской Аравии проходит на фоне череды сканадалов.

В нем не принимает участие команда Израиля, так как игрокам из этой страны было отказано в визах. Власти Саудовской Аравии объяснили отказ в выдаче виз спортсменам отсутствием дипломатических отношений между странами. Израильская федерация шахмат уже заявила, что потребует финансовую компенсацию, передает ВВС.

Международный турнир проводится в Эль-Рияде в рамках кампании, проводимой в последнее время властями Саудовской Аравии, призванной сделать эту страну более открытой. Однако пока событие стало лишь эпицентром скандалов.

Двукратная действующая чемпионка мира по быстрым шахматам, украинский гроссмейстер Анна Музычук бойкотирует турнир. О том, что она не поедет в Эль-Рияд 27-летняя шахматистка впервые написала на своей странице в "Фейсбуке" еще 11 ноября, когда стало известно место проведения мирового первенства.

Тогда Музычук написала: "Несмотря на рекордный призовой фонд, я не буду играть в Эль-Рияде, что означает для меня потерю двух чемпионских титулов. Рисковать жизнью, носить абайю [длинное черное традиционное арабское женское платье с рукавами, обязательно для ношения иностранками - Би-би-си]? У всего есть пределы, и головного платка мне в Иране хватило".

Победители основного турнира получат 750 тысяч долларов США, победительница исключительно женского турнира - 250 тысяч.

Несмотря на то, что ФИДЕ объявила, что удалось достигнуть компромисса с организаторами турнира, и участникам и гостям не нужно будет носить ни абайю, ни хиджаб, украинская спортсменка подтвердила свое неучастие еще одним постом за несколько дней до открытия чемпионата:

"Через несколько дней я потеряю два звания чемпионки мира - одно за другим. Только потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не передвигаться в сопровождении за пределами зала, и в целом - не чувствовать себя вторым сортом. Ровно год назад я выиграла эти два титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, но сейчас я чувствую себя по-настоящему плохо. Я буду отстаивать свои принципы и пропущу этот турнир, где за пять дней я предполагала заработать больше, чем за 12 турниров вместе взятых".

Израильские спортсмены до последнего надеялись, что все же получат визы, исходя из того, что ФИДЕ настоятельно рекомендовала организаторам турнира выдать визы шахматистам независимо от их гражданства.

Под вопросом были также спортсмены из Катара и Ирана, но их визовый вопрос в последний момент был улажен.

Шахматная федерации Израиля обвинила Саудовскую Аравию в обмане ФИДЕ.