Украина займет у Китая $500 млн на строительство жилья

Украинское правительство разрешило Государственному ипотечному учреждению взять у Китайской национальной корпорации 15-летний кредит на $500 миллионов, говорится в постановлении, обнародованном на сайте Кабмина.

Обеспеченное госгарантиями внешнее заимствование привлекается под 4,5 процента годовых для финансирования государственного проекта строительства жилья.

Условия выделения займа предусматривают трехлетний льготный период с момента получения первого транша и позволяют пролонгацию действия кредитной линии.

Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (CNCEC) в ноябре выиграла конкурс, проведенный Государственным ипотечным учреждением Украины.

Власти планируют, что в рамках этого проекта будут построены более 30.000 квартир, в основном для военнослужащих и полицейских.