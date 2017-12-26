Последнее обновление: 26.12.2017 17:02

Украина займет у Китая $500 млн на строительство жилья

Украинское правительство разрешило Государственному ипотечному учреждению взять у Китайской национальной корпорации 15-летний кредит на $500 миллионов, говорится в постановлении, обнародованном на сайте Кабмина.

Обеспеченное госгарантиями внешнее заимствование привлекается под 4,5 процента годовых для финансирования государственного проекта строительства жилья.

Условия выделения займа предусматривают трехлетний льготный период с момента получения первого транша и позволяют пролонгацию действия кредитной линии.

Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (CNCEC) в ноябре выиграла конкурс, проведенный Государственным ипотечным учреждением Украины.

Власти планируют, что в рамках этого проекта будут построены более 30.000 квартир, в основном для военнослужащих и полицейских.

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