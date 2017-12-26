Последнее обновление: 26.12.2017 14:06

Новый Nissan Leaf пользуется большим спросом у европейцев

Прошло всего два месяца с тех пор, как компания Nissan открыла прием заказов на Leaf второго поколения в Европе, а новинка уже собрала внушительное количество предзаказов.

Как сообщили в японской компании, к ним поступило более 10 тыс. резерваций, пишет e-move.

«Мы в восторге от ощутимого интереса клиентов к новому Leaf. Это подтверждает лидерство Nissan в сфере электромобилей, – говорит Гарет Дунсмор, директор европейского электромобильного подразделения Nissan. - Однако новый Leaf это не просто электромобиль нового поколения, но и знамя философии Nissan Intelligent Mobility в Европе».

Стоит отметить, что Nissan Leaf первого поколения, появившийся в 2010 году, собрал сотни предзаказов, что неудивительно – тогда электромобили были еще не особо популярны. Nissan ожидает, что заказы на новый электрохетч будут увеличиваться по мере того, как он начнет поступать в европейские автосалоны с февраля 2018 года.

Новый Nissan Leaf предлагает 150 л.с. мощности и порядка 240 км заряда, благодаря более «крупной» аккумуляторной батарее емкостью 40 кВтч. Также автомобиль оснащен полуавтономной системой вождения ProPilot, электронной педалью и семидюймовой информационно-развлекательной системой.

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