Курсы валют в банках Минска на 22 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 2 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,011 рубля и составил 2,014 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,014 рубля и составила 2,369 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,012 рубля и составила 2,376 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,43(не изменился).