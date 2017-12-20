Курсы валют в банках Минска на 20 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 2,016 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,022 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,384 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,388 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,43 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,44(снизился на 0,01 рубля).