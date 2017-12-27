Курсы валют в банках Минска на 27 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,015 рубля и составил 1,98 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,013 рубля и составил 1,982 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,35 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,359 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42(снизился на 0,01 рубля).