Литва хочет взыскать штраф с европейского имущества Газпрома

Литва рассмотрит возможность взыскать с "Газпрома" назначенный в 2014 году рекордный штраф, сумма которого с пени достигла 42 млн евро, с имущества российского концерна в Европе.

Правительство страны в среду рассмотрит проект соответствующего постановления, подготовленный министерством юстиции, поскольку у российской компании нет имущества в Литве, сообщила агентству BNS представитель по связям с прессой ведомства Юргита Яцовскене.

"Минюст выдвигает план мер по организации взыскания штрафа и процентов за пределами Литвы, если это потребуется. В нем предусмотрена роль каждого министерства. Больше деталей мы пока не можем раскрыть", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Совет по конкуренции Литвы (СК, антимонопольное ведомство) начислил пени за просроченный "Газпромом" штраф и увеличил его сумму с 35,651 млн евро почти до 42 млн евро. Взыскание доверено конторе пристава Ирены Белячич. Она предприняла попытки взыскать штраф путем ареста средств, переводимых литовскими предприятиями российскому концерну за покупаемый ими газ. При этом "Газпром" поставляет газ только после предоплаты. Его покупает компания Achema, а также государственное предприятие газоснабжения Lietuvos duju tiekimas (LDT). Их представители говорят, что у компаний нет средств, которые могут быть арестованы.

В июне 2014 года Совет по конкуренции Литвы принял постановление, которым на ПАО "Газпром" был наложен штраф в размере более 123 млн литов (35,65 млн евро). Санкции были применены за то, что, по мнению литовской стороны, поставщик газа нарушил договор 2004 года, не согласившись заключить сделку об обмене газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG, ранее - Lietuvos energija). Lietuvos energija предлагала обменять купленный в странах Европы газ на газ, поставляемый Литве подразделением "Газпрома" - "Газпром экспортом". Из-за отказа российской стороны предприятие не смогло подписать соглашения с другими поставщиками, что позволило бы LEG снизить затраты, а это скорректировало бы цены на электроэнергию для потребителей.

Своими действиями "Газпром", как считают в Литве, нарушил условия договора на приобретение им 34% акций действовавшей тогда газовой компании Lietuvos dujos.

Все литовские суды, включая Высший административный суд, отказал "Газпрому" в удовлетворении жалоб на решение Совета по конкуренции.