Заявку Беларуси на членство в АБИИ одобрили

Совет управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил заявку Беларуси (а также Эквадора, Острова Кука и Вануатуна) на членство в банке.

"Четыре потенциальных участника официально присоединятся к АБИИ, как только они завершат необходимые процедуры и перечислят в банк первые взносы", - отмечается в сообщении АБИИ, размещенном на сайте.

Акции новым государствам-членам будут выделены из существующего пула нераспределенных акций.

АБИИ, штаб-квартира которого находится в Пекине, официально учрежден 57 странами в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд.

Китаю, который был инициатором создания банка, принадлежит доля в 26,06%, Индии - 7,5%, России - 5,92%.