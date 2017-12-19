В городе на юге Италии бесплатно раздают дома

Власти города Круколи в итальянской области Калабрия решили бесплатно передать в собственность граждан двухэтажные пустующие дома в историческом центре, чтобы привлечь новых жителей и туристов.

В Круколи проживает около трех тысяч человек и число жителей постоянно снижается. Муниципалитет готов передать дома, оставленные хозяевами, при условии, что новые владельцы отреставрируют здания, пишет "Вокруг света".

Заявки на жилье в Круколи будут принимать до 9 утра 15 января 2018 года. На сайте муниципалитета опубликован список домов, которые бесплатно отдадут в собственность, фотографии зданий и условия участия в конкурсе.

Отмечается, что на жилые дома могут претендовать компании и граждане Евросоюза, а также люди с видом на жительство в одной из стран ЕС. Новый владелец должен будет провести ремонт здания и подготовить проект реконструкции в течение четырех месяцев после одобрения заявки. А начать ремонт нужно в течение полугода после получения права собственности.

Кроме того, каждый новый хозяин дома должен внести залог в размере пяти тысяч евро. Дома можно использовать только как частное жилье или гостиницы.

Если новый владелец не выполнит хотя бы одно условие, власти города могут лишить его недвижимости.

Город Круколи расположен в холмистой местности в самой южной части Апеннинского полуострова и подчиняется административному центру Кротоне.