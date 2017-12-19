Трамп обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела стран по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа заявила в понедельник, что Россия вмешивается во внутреннюю политику стран по всему миру, хотя и воздержалась от обвинений в адрес Москвы о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Критика России, которая содержится в новой стратегии национальной безопасности, основанной на принципе Трампа “Первым делом - Америка”, отражает мнение американских дипломатов о том, что Россия активно подрывает интересы США как внутри страны, так и за рубежом, при этом Трамп неоднократно говорил о необходимости улучшения отношений с Москвой.

“С помощью модернизированных форм подрывной тактики Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире”, - говорится в документе.

Прямых указаний на то, что американские спецслужбы называют российским вмешательством в прошлогодние президентские выборы в США, в стратегии нет.

”Россия использует информационные операции в рамках своих наступательных киберусилий, чтобы влиять на общественное мнение во всем мире. Ее кампании воздействия сочетают тайные разведывательные операции, фальшивых онлайн-персонажей вместе с государственными средствами массовой информации, сторонними посредниками и платными пользователями социальных сетей или “троллями”, - говорится в документе.

Трамп неоднократно говорил о том, что хочет улучшить отношения с Путиным, даже несмотря на то, что Россия препятствует политике США в Сирии и на Украине и мало чем помогает Вашингтону в его противостоянии с Северной Кореей.

Представляя новую стратегию, Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин позвонил ему в воскресенье, чтобы поблагодарить его за предоставление разведданных, которые помогли предотвратить атаку, готовившуюся в Санкт-Петербурге.

Трамп сказал, что это именно то взаимодействие, “каким оно должно быть”.

“Но, хотя мы и ищем подобные возможности для сотрудничества, мы будем защищать себя и защищать нашу страну, как никогда прежде”, - сказал Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

СТРАТЕГИЯ ТРАМПА

Конгресс требует от каждой администрации США предоставления собственной стратегии национальной безопасности. Существенное влияние на новую стратегию Трампа оказали мнения высшего руководства органов безопасности, нежели самого президента, сказал чиновник, участвовавший в подготовке документа.

Стратегия президента-республиканца отражает его принцип “Первым делом - Америка”, согласно которому приоритетное внимание должно уделяться защите интересов государства и границ, реформированию вооруженных сил и проведению более благоприятной для США торговой политики.

В одной из незасекреченных депеш Госдепартамента США, с которой удалось ознакомиться Рейтер, говорится, что “Россия пытается ослабить авторитет Америки в отношении ее обязательств перед Европой. С ее вторжениями в Грузию и Украину Россия продемонстрировала готовность применить силу для борьбы с суверенитетом государств региона”.

В своей стратегии администрация Трампа объединяет Китай и Россию, называя их соперниками США, пытающимися бросить вызов влиянию и интересам США и подорвать американскую безопасность и процветание.

Китай и Россия в документе характеризуются как “ревизионистские державы”, несмотря на заявления Трампа о намерении установить крепкие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, Россия и КНР стремятся нарушить устоявшийся глобальный порядок, Москва - тем, что ее военные вторглись на территорию Украины и Грузии, а Пекин - своей агрессией в Южно-Китайском море.