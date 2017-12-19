В ФРГ установлен рекорд по срокам формирования правительства

В Германии установлен рекорд по срокам формирования правительства. Еще ни разу в истории страны не проходило столько времени между выборами в бундестаг и созданием правительственной коалиции.

В 24 часа 00 минут 19 декабря пройдет 86 дней со дня парламентских выборов 24 сентября 2017 года, а новые коалиционные переговоры в Берлине после провала попытки создать правительство из представителей блока ХДС/ХСС, СвДП м "зеленых" еще не начинались.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году, когда была сформирована "большая коалиция" с участием консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов. С момента парламентских выборов 22 сентября до переизбрания Ангелы Меркель на пост федерального канцлера 17 декабря прошло 86 дней.

Около четырех недель продолжались предварительные консультации консервативного блока ХДС/ХСС с либералами и "зелеными" о возможности создания так называемой коалиции "Ямайка" (по цветам участвовавших в них партий - черный, желтый, зеленый). В ночь на 20 ноября лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер неожиданно объявил о выходе из переговоров в связи с непреодолимыми разногласиями.

После провала "Ямайки" федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал социал-демократов отказаться от принятого в день выборов решения уйти в оппозицию и начать переговоры о возобновлении "большой коалиции". В итоге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) проголосовала за начало консультаций с ХДС/ХСС. Очередная встреча лидеров социал-демократов и консерваторов состоится 20 декабря. Если сторонам удастся согласовать условия дальнейших консультаций, то они могут продолжаться еще несколько недель, прежде чем удастся договориться о формировании нового правительства.

Накануне, 18 декабря, Меркель на заседании руководства возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине заявила, что намерена достичь с СДПГ договоренности о формировании стабильного правительства, то есть нового варианта "большой коалиции". "Любой другой вариант, с точки зрения ХДС, не означал бы успеха" переговоров с социал-демократами, отметила она.

Канцлер выступила против того, чтобы будущему правительству для проведения решений через парламент пришлось "голосовать меняющимся большинством". По ее словам, переговоры с социал-демократами должны стартовать в начале января 2018 года и закончиться спустя две недели.

На выборах в бундестаг в сентябре 2017 года блок ХДС/ХСС набрал 33 процента, социал-демократы получили 20,5 процента голосов. После провала переговоров о "Ямайке" возобновление коалиции ХДС/ХСС с СДПГ является последней политически реальной возможностью сформировать правительство, имеющее в бундестаге устойчивое парламентское большинство.