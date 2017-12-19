МВФ предсказал переломный год для развивающихся рынков

Головокружительная доходность и резкий приток средств привели к тому, что развивающиеся рынки оказались в опасном положении, пишет Bloomberg.

После нескольких фальстартов экономисты ожидают, что следующий год наконец станет годом значительного повышения стоимости заимствований. Международный валютный фонд предупреждает, что он может ознаменовать собой переломный момент для фондов облигаций развивающихся стран, получивших крупнейшие годовые притоки с финансового кризиса.

"Это все более дискомфортное равновесие, - написали стратеги Societe Generale SA, в том числе Джейсон Доу, в декабрьском обзоре. - В конце концов наступит момент Мински, который нанесет ущерб какой-то части группы EM".

Инвесторы вложили около $75 миллиардов в фонды облигаций развивающихся стран в этом году на фоне задержки со сворачиванием центробанками монетарного стимулирования, которое привело к притоку ликвидности на рынки EM в последнее десятилетие. Восстановление глобального роста, которое вытащило Россию, Аргентину и Бразилию из рецессии, также помогло поддержать настроение и увеличить доходность до 18 процентов с конца 2015 года против 12 процентов за этот же период для глобального кредитного индекса.

Нормализация денежно-кредитной политики уменьшит приток инвестиций в фонды развивающихся стран на $70 миллиардов в ближайшие два года, свидетельствуют оценки МВФ, опубликованные в обзоре экономиста Робина Кепке. МВФ также предупредил, что сокращение доступа к иностранному капиталу может сделать для стран ЕМ более затруднительным финансирование дефицитов и рефинансирование долга.

По данным Bloomberg Intelligence, до конца 2022 года эмитентам развивающихся стран нужно погасить $1,2 триллиона, или чуть более половины внешней задолженности региона.

Тем не менее прогнозируемый отток капитала, вероятно, не приведет к росту дефолтов, так как восстановление роста поддержит корпоративные прибыли, говорит Саша Тиханий, старший стратег по развивающимся рынкам в TD Securities LLC в Нью-Йорке.

Стресс-тесты, проведенные экономистами Федеральной резервной системы в июне, показали, что компании развивающихся стран менее зависят от заимствований в твердой валюте, чем в предыдущие финансовые кризисы, а риск, связанный с валютными расхождениями, является менее острым.

Постепенные темпы нормализации имеют "критически важное" значение для обеспечения способности стран с формирующимся рынком адаптироваться к уменьшению притока средств, отмечает Кепке из МВФ. Ожидается, что стоимость заимствований в странах с развитой экономикой вырастет по крайней мере до 1 процента в следующем году, что станет самым большим ростом с 2006 года, в то время как Европейский центробанк сокращает программу выкупа облигаций, а ФРС сокращает активы на своем балансе.

"Даже ограниченное изъятие иностранного капитала может привести к значительным трудностям для заемщиков из стран с формирующимся рынком, если это изъятие произойдет за относительно короткий период", - написал Кепке.