Китайский конгломерат HNA продаст недвижимость за рубежом на $6 млрд

Китайский многопрофильный конгломерат HNA Group намерен продать большой портфель коммерческой недвижимости в Нью-Йорке, Лондоне и других крупных городах, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

Конгломерат, известный своей агрессивной активностью в сфере покупок активов, оказался под давлением из-за необходимости привлечь денежные средства для выплат по долгам. С 2015 года HNA приобрела активы более чем на $40 млрд.

Сейчас на продажу, по данным источников, выставляется недвижимость на сумму около $6 млрд, включая офисные здания высшего класса на Среднем Манхэттене, в лондонском деловом квартале Канэри-Уорф и Мишен Дистрикт (Сан-Франциско), а также гостиницы во Французской Полинезии и здания в Австралии.

HNA владеет коммерческой недвижимостью стоимостью порядка $14 млрд по всему миру, свидетельствуют расчеты Real Capital Analytics. Продаваемые объекты составят значительную долю зарубежных активов конгломерата. Причем некоторые из них HNA купила всего лишь в прошлом году, например, здание, в котором расположена штаб-квартира Target Corp. в Миннеаполисе, а также розничные магазины Marshalls и Brooks Brothers.

В целом конгломерат владеет активами более чем на $140 млрд, а за последние два года заключил свыше 80 сделок.

HNA - это конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но есть некоторая деятельность и в Европейском союзе, и в США. Так, осенью прошлого года китайская группа приобрела 25% гостиничной сети Hilton.

В этом году HNA продолжает активно инвестировать за рубежом, несмотря на жесткие ограничения движения капитала, введенные Пекином. В частности, в апреле конгломерат стал крупнейшим акционером Deutsche Bank, увеличив долю участия в банке почти до 9,92% - больше, чем у королевской семьи Катара и американской управляющей компании BlackRock Inc.

Основатель HNA Group и Hainan Airlines - 63-летний китайский бизнесмен Чэнь Фэн.