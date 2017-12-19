Япония усиливает противоракетную оборону из-за угрозы со стороны КНДР

В связи с угрозой со стороны КНДР Япония усиливает противоракетную оборону.

Во вторник, 19 декабря, правительство в Токио утвердило решение разместить в стране два комплекса ПРО Aegis Ashore стоимостью около 100 миллиардов йен каждый (в пересчете около 754 миллионов евро). Системы ПРО будут закуплены в США.

Комплексы предполагается развернуть не позднее 2023 года в префектуре Акита на севере крупнейшего острова Японского архипелага Хонсю и в префектуре Ямагути на юго-западе того же острова. Как предполагается, они будут способны защитить всю территорию страны от ударов баллистических ракет. В ближайшее время будет проведена экспертиза возможного влияния новых комплексов на окружающую среду.

Между тем Москва выразила протест против решения Токио развернуть дополнительные комплексы ПРО при содействии США, заявив о нарушении Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Помимо еще одного шага в направлении создания полноценного сегмента американской глобальной ПРО в АТР это будет означать и риск приобретения Японией качественно нового военного потенциала", - заявил "Интерфаксу" глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Россия "будет вынуждена учитывать данный фактор, который может потребовать от нас принятия ряда мер в интересах обеспечения национальной безопасности", добавил он. Одновременно российский дипломат указал, что Япония "играет заметную роль в реализации опасного и дестабилизирующего американского плана развертывания глобальной ПРО", отметив "обмен технологиями, регулярное проведение совместных мероприятий по противоракетной тематике" и "усилия по сопряжению японской системы командования ПРО с американской".

Япония уже располагает двухуровневой системой противоракетной обороны. Первый уровень ПРО включает корабли с комплексами Aegis морского базирования. Они оснащены ракетами-перехватчиками SM-3, способными сбивать баллистические ракеты в средней части траектории. Кроме того, возможно задействование наземных комплексов Patriot PAC-3, способных перехватывать ракеты на заключительном участке полета. Дальность действия комплексов составляет несколько десятков километров.

В конце ноября 2017 года КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Япония сразу же выразила протест Пхеньяну. "Мы считаем, что подобные провокационные действия со стороны Северной Кореи неприемлемы, и выражаем протест", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает агентство Kyodo.

В середине сентября северокорейские ракеты "Хвасон-12" пролетели над японским островом Хоккайдо.