Уровень бедности в России достиг максимума за 6 лет

Население России продолжает беднеть, несмотря на то, что официальная статистика декларирует выход экономики из кризиса.

В третьем квартале численность армии официально нищих в стране достигла рекорда с 2010 года, пишет finanz.ru, ссылаясь на декабрьский "Мониторинг социального самочувствия" РАНХиГС.

19,2 млн человек, или 13,1% населения, получали доход ниже прожиточного минимума, который составляет 11 160 рублей для трудоспособных граждан, 8 496 рублей для пенсионеров и 10 181 рубль для детей.

Третий квартал традиционно относительно благополучный с точки зрения уровня бедности: сезонное падение цен на продовольствие приводит к тому, что базовый набор продуктов питания дешевеет. Соответственно сокращается прожиточный минимум, а с ним - снижается порог доходов, за которым Росстат фиксирует нищету.

Но в 2017 году, несмотря на рекордную в истории продовольственную дефляцию, этот статистический эффект оказался неожиданно слабым.

По сравнению с 2014 годом уровень бедности в стране вырос на 1,6 процентного пункта: "за чертой" оказались 2,3 миллиона человек.

Опрос, проведенный холдингом "Ромир" в ноябре, показал, что каждая пятая российская семья оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое. 4% заявили, что "еле сводят концы с концами".

Аналогичное исследование Высшей школы экономики выявило еще более мрачную картину: 29% респондентов, то есть практически каждая третья семья, заявили, что могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что "денег не хватает даже на еду".

Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства.

Среди пенсионеров доля тех, кто жалуется на финансовые затруднения, выросла за год в 1,2 раза - с 31% до 38%.

Реальные располагаемые доходы россиян падают 36 месяцев практически без остановки: за январь-октябрь они сократились на 1,3%; за прошлый год - на 5,9%, за 2015-й - на 3,2%, за 2014-й - на 0,3%.

Количество тех, кто считает, что экономический кризис в России продолжается, в сентябре 2017-го выросло на 7 процентных пунктов по сравнению с маем и практически вернулось к уровням годичной давности - 77%.

Российский ВВП в плюсе несколько кварталов, формально рецессия давно завершилась, но кризис в кошельках продолжается. Выход из "идеального шторма", в котором сошлись санкции Запада, обвал цен на нефть и структурные перекосы, происходит за счет населения, делает вывод глава Центра Развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

Срабатывает принцип "богатые богаеют, а бедные продолжают беднеть": по уровню имущественного неравенства Россия давно обошла Европу и США и достигла показателей латиноамериканских стран, говорит зампред ВЭБа Андрей Клепач.

В России 1% богатейших граждан владеет 43% всего имущества домохозяйств, показало исследование World Inequality Lab. 9 лет назад этот показатель не превышал 30%, а 1995 году - был вдвое меньше.