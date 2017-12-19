Франция хочет обсудить биткойн на саммите G20

Министр финансов Франции призывает обсудить регулирование виртуальной валюты биткойн на саммите G20 в следующем году.

"Я собираюсь предложить следующей стране, которая председательствует в G20, Аргентине, чтобы на саммите G20 в апреле мы все обсудили вопрос валюты биткойн", - заявил Брюно Ле Мэр.

"Существует очевидная опасность спекуляций. Мы должны рассмотреть и проанализировать этот вопрос, и посмотреть, как мы со всеми другими членами G20 можем регулировать биткойн", - добавил он.

Как известно, цена на биткойн выросла более чем на 1,700 процентов с начала года, вызвав опасения, что такой рынок эффектно лопнет, словно пузырь.

Государства ЕС договорились в пятницу об ужесточении правил для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма на биржевых площадках для биткойна и других виртуальных валют.