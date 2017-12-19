Мировой рынок столкнулся с рекордным за 6 лет дефицитом долларов

На глобальном денежном рынке возник рекордный за 6 лет дефицит долларов.

Стоимость привлечения американской валюты через кросс-валютные свопы начала расти в конце ноября и, как сообщает The Wall Street Journal, за три недели достигла уровней, которые в последний раз наблюдались на пике долгового кризиса зоны евро.

Свопы инструменты используются банками и корпорациями для того, чтобы взять в кредит доллары под залог других валют. А динамика кросс-валютного базиса - процентной разницы в привлечении средств - показывает предпочтения инвесторов, объясняет стратег "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон: чем более отрицательным становится базис, тем более высокую премию иностранные банки готовы платить за долларовую ликвидность на межбанковском рынке.

Как отмечает zerohedge, среднее значение кросс-валютного базиса по доллару опустилось до минус 25,9 базисных пунктов.

Острее всего дефицит долларовой ликвидности ощущается в зоне евро, где показатель упал до минус 97,1 б.п. - рекорда с 2011 года.

Резко выросла стоимость долларов через свопы с иеной (базис минус 77 б.п.) и фунтом стерлингов. В Великобритании занять доллары через своп стоит максимально дорого с финансового кризиса 2008 года.

Дефицит американкой валюты на рынке - традиционное явление под конец года, но его масштабы на этот раз выходят на обычные рамки, отмечает ведущий стратег Rabobank Лин Грэхэм Тейлор. "Неделю или две назад казалось, что люди просто начали готовиться к окончанию года заранее, но теперь это выглядит довольно тревожно", - замечает он.

Причина происходящего может лежать в комбинации двух факторов, объясняют аналитики Nomura. С одной стороны, ФРС США начала операции по сокращению баланса, в ходе которых со скоростью 10 млрд долларов в месяц изымает из финансовой системы долларовую ликвидности, закачанную за 8 последних лет.

Кроме того, возможно, рынок готовится к масштабной репатриации долларов в США: налоговая реформа, которую готовит администрация Дональда Трампа, призвана вернуть в Штаты сумму в 2,5 триллиона долларов - это прибыли американских корпораций, которые те предпочитают хранить за рубежом, чтобы платить меньше налогов.

Все это может привести к "структурном сдвигу на денежных рынках" и снизить доступность долларов, отмечают в Nomura. Потребность в американской валюте остается значительной из-за огромного размера долларового долга, отмечает Маккиннон из "ВТБ Капитала": за три раунда "количественного смягчения" ФРС увеличила баланс на 3,5 трлн долларов, но потребность в долларовых заимствованиях в мировой экономике росла быстрее, чем Федрезерв "печатал" деньги. Суммарный объем долларового долга в данный момент оценивается в 9-10 трлн долларов, гасить и обслуживать его нужно именно в валюте США.

По мере того как ФРС повышает ставки, стоимость обслуживания этого долга растет, а вместе с ней - и потребность в долларах, пишет finanz.ru.

Ограниченная доступность долларов "при достаточно неблагоприятном развитии событий способна спровоцировать новый кризис ликвидности, за которым могут последовать системный финансовый кризис и глобальная рецессия", предупреждает Маккиннон.