Последнее обновление: 19.12.2017 17:56

ЕС скоординирует с Россией отсоединение стран Балтики от ее энергосетей

Евросоюз будет учитывать влияние процесса отсоединения энергосетей Балтийских стран от России на ее электросети, а также координировать шаги по реализации этого проекта, которые способны повлиять на российскую электросистему. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас.

"Мы можем заверить вас, что во время подготовки, а также во время имплементации этого проекта, его влияние на работу электросистем Беларуси, Калининграда и России будет тщательно учтен. И любые шаги, влияющие на упомянутые электросистемы, будут сделаны в полной координации со всеми заинтересованными сторонами", - сказал он.

Еврокомиссия и министры энергетики балтийских стран на встрече в Брюсселе в понедельник договорились к маю следующего года найти решение о том, как интегрировать электросети этого региона и остального ЕС, отсоединив их от энергосистемы России, сообщила Еврокомиссия. Синхронизация электросети Латвии, Литвы и Эстонии с европейской сетью через Польшу повысит энергетическую безопасность Евросоюза, считает ЕК.

Страны Балтии ранее заявили, что готовятся к выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза, синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы они рассчитывали к 2025 году. Страны Балтии и Польша в мае достигли предварительной договоренности о синхронизации энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы через Польшу, через уже построенную смычку LitPol Link. При этом стороны не исключали возможности строительства в будущем новых энергомостов. Однако в начале сентября стало известно о разногласиях между прибалтийскими странами по этому проекту.

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