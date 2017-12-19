UBS сохраняет прогноз цены на золото в 2018 году на уровне $1285 за унцию

UBS сохраняет прогноз средней цены на золото в 2018 году на нейтральном уровне $1285 за унцию, что подразумевает незначительный (на 2%) рост к 2017 году, следует из обзора инвестбанка.

Аналитики ожидают, что золото будет торговаться в широком диапазоне, не слишком отличающемся от уровней второго полугодия 2017 года. Более стабильный макроэкономический прогноз (устойчивый рост, умеренная инфляция, снижение макрорисков) задает ограничения для рынка золота, с другой стороны, инструмент остается актуальным для инвесторов.

В дальнейшем, прогнозирует UBS, динамика цен сохранится - рост примерно на 2% ежегодно, до $1310 за унцию в 2019 году, до $1340 в 2020 году и до $1370 в 2021 году.

По серебру UBS снижает прогноз на 2018 год на 4%, до $17,4 за унцию (что, правда, также подразумевает рост на 2% к 2017 году). Прогнозы на 2019-2021 годы также снижены, до $17,8, $18,5 и $19,6 соответственно.

Для сравнения, дневной бенчмарк цены золота в Лондоне в понедельник составляет $1258,65 за унцию, серебра - $16,09.