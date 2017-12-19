Количество мигрантов в мире выросло с начала века почти на 50%

Число международных мигрантов в мире с 2000 года выросло на 49% и составляет сейчас 258 млн человек. Около 3,4% живущих на Земле являются мигрантами, то есть проживают не в тех странах, где родились. В 2000-м их доля составляла 2,8%. Таковы данные нового исследования Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

В докладе отмечается, что 42% роста населения в Северной Америке с 2000 по 2015 год было обеспечено мигрантами.

Около 64% мигрантов, или 165 млн человек, проживают сейчас в странах с высоким уровнем доходов. Их доля растет: из 85 млн человек, ставших мигрантами с 2000 года, 64 млн (75%) переехали именно в такие страны.

В число международных мигрантов исследователи включили также 26 млн беженцев. В отчете отмечается, что 22 млн из них (84%) переселились в страны с низким и средним уровнем жизни.

По состоянию на 2017 год две трети мигрантов проживали в 20 странах, при этом половину миграционного потока приняли десять стран. Больше всего мигрантов (49,8 млн, или 19% от общего числа в мире) проживают в Соединенных Штатах. Далее следуют Саудовская Аравия, Германия и Российская Федерация: в каждой из этих стран проживают около 12 млн мигрантов. Замыкает пятерку лидеров Великобритания, принявшая почти 9 млн мигрантов.

Больше всего мигрантов выехали из Индии: за пределами этой страны проживают около 17 млн человек, родившихся в ней. На втором месте Мексика — 13 млн покинувших страну. Среди лидеров также Россия, Китай, Бангладеш, Сирия, Пакистан и Украина: число выехавших из каждой из этих стран колеблется от 6 млн до 11 млн человек.

В конце 2018 года будет созвана Международная конференция по миграции, которая должна разработать и принять глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, говорится в отчете. Однако в подготовке документа не будут участвовать США: в начале декабря 2017 года Вашингтон заявил, что выходит из Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, которая предусматривает принятие этого договора.

«США гордятся своим иммигрантским наследием и лидерством в оказании поддержки мигрантам и беженцам по всему миру. Но наши решения об иммиграционной политике всегда должны принимать только американцы», - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.