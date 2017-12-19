Проект соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии согласован

Проект соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии полностью согласован, готов к дальнейшим консультациям и подписанию. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, визит делегации экспертов ЕС в Беларусь ожидается в 2018 году. Ожидается, что детали их приезда будут обсуждаться 20 декабря на консультациях между Беларусью и Европейским союзом.

Они должны прибыть для конечного обсуждения проекта соглашения по облегчению визовых формальностей, в документ есть несогласованные формулировки.

В настоящее время стороны ведут переговоры об утверждении сразу двух соглашений: об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, которые должны быть подписаны вместе. После этого шенгенские визы для белорусов подешевеют с 60 до 35 евро, а список документов для их получения сократится.