В Турции запустили первую линию беспилотного метро

Президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в церемонии запуска беспилотных поездов в стамбульском метрополитене, сообщается на официальном сайте турецкого лидера в пятницу.

Первые в Турции беспилотные поезда будут курсировать на участке метрополитена Ускюдар — Санджактепе. На первом участке новой линии протяженностью 10,5 км будет функционировать 9 станций. Полная линия метро будет состоять из 16 станций и сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно.

Новая линия метро будет объединена с двумя крупными транспортными артериями Стамбула – наземной "Метробус" и подземной "Мармарай".