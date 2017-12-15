Последнее обновление: 15.12.2017 18:00

В Турции запустили первую линию беспилотного метро

Президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в церемонии запуска беспилотных поездов в стамбульском метрополитене, сообщается на официальном сайте турецкого лидера в пятницу.

Первые в Турции беспилотные поезда будут курсировать на участке метрополитена Ускюдар — Санджактепе. На первом участке новой линии протяженностью 10,5 км будет функционировать 9 станций. Полная линия метро будет состоять из 16 станций и сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно.

Новая линия метро будет объединена с двумя крупными транспортными артериями Стамбула – наземной "Метробус" и подземной "Мармарай".

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