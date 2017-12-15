СДПГ согласна начать консультации с ХДС/ХСС о новом правительстве

Председатель СДПГ Мартин Шульц объявил о согласии социал-демократов начать предварительные консультаций с блоком ХДС/ХСС по созданию правительственной коалиции. Такое решение было принято в пятницу, 15 декабря, на заседании руководящих органов социал-демократической партии.

По словам председателя СДПГ, предварительные консультации о возможности сформировать правительство с блоком ХДС/ХСС должны начаться 14 января 2018 года.

При этом Шульц подчеркнул, что согласие партии СДПГ на участие в консультациях еще не означает непременное формирование правительства. Несмотря на то, что блок ХДС/ХСС собирается вести переговоры только о формировании "большой коалиции", социал-демократы не собираются "отступаться от своего курса" и готовы обсуждать также возможность формирования правительства меньшинства под руководством Ангелы Меркель.

"Нам нужна новая правительственная культура в этой стране, она не может быть продолжением "большой коалиции", которую мы знали", - подчеркнул Шульц.

Сразу после выборов в бундестаг, которые прошли в сентябре 2017 года, СДПГ заявила о своем переходе в оппозицию. Блок ХДС/ХСС пытался вести консультации о формировании правительственной коалиции "Ямайка" с либералами из СвДП и "зелеными". Однако 20 ноября лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) объявил о провале переговоров.

После неудачи с формированием "Ямайки" руководство СДПГвыступило за проведение в ФРГ внеочередных парламентских выборов. Однако позднее Мартин Шульц объявил о возможном начале переговоров с ХДС/ХСС. Социал-демократы поддержали решение лидера партии на съезде 7 декабря.