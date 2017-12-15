Турция запускает в ООН инициативу об отмене решения Трампа по Иерусалиму

Турция запускает в ООН инициативу с тем, чтобы отменить решение США признать Иерусалим столицей Израиля, сказал в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

Протестующие у посольства США в Малайзии держат плакат и изображением президента США Дональда Трампа. REUTERS/Stringer

Обращаясь к толпе собравшихся в городе Конья через видеосвязь, Эрдоган сказал, что Турция прежде всего будет стремиться аннулировать решение в Совете Безопасности ООН, а в случае неудачи повторит попытку в Генассамблее ООН.

В среду мусульманские лидеры собрались в Стамбуле и осудили признание Иерусалима столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом, призвав мир ответить на это признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины.