ЕС объединяет 20 европейских вузов в единую сеть

В Евросоюзе в рамках формирования единого Европейского образовательного пространства планируют создать сеть "европейских университетов". Такое решение поддержал Европейский совет на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС, заседание которого проходит 14-15 декабря в Брюсселе.

"Европейский совет призывает к укреплению стратегического партнерства в ЕС между высшими образовательными заведениями и поощряет создание до 2024 года около двадцати "европейских университетов", которые будут включать вертикальную сеть университетов в ЕС. Это позволит студентам приобретать образовательную квалификацию, комбинируя учебу в некоторых странах ЕС, и будет обеспечивать международную конкурентную возможность европейских университетов", - идет речь в выводах Европейского совета.

Кроме этого, как отмечается в обнародованных ранее предложениях Еврокомиссии о создании единого Европейского образовательного пространства, в ЕС планируют активизировать изучение языков, чтобы молодые люди владели по меньшей мере двумя европейскими языками в придачу к своему родному.

Ради улучшения условий свободного передвижения студентов по ЕС и участия в культурно-просветительных мероприятиях планируется введение европейской студенческой карточки (билета).

Европейский совет также призвал страны-члены договариваться о взаимном признании дипломов о высшем образовании и аттестатов об общем среднем.