Последнее обновление: 15.12.2017 14:42

Британия призывает Запад защищать подводные кабели от российской угрозы

Великобритания и ее союзники по НАТО должны защищать глубоководные кабели от потенциально катастрофической атаки российского военно-морского флота, которая может угрожать финансовым транзакциям на суммы в триллионы долларов, предупредил начальник британского Генштаба.

Посредством кабелей, проложенных по дну мировых океанов и морей, осуществляется 95 процентов коммуникаций и ежедневные транзакции объемом свыше $10 триллионов.

“Существует новый риск для нашего образа жизни, который состоит в уязвимости кабелей, оплетающих морское дно”, - цитирует телеканал Би-би-си Стюарта Пича, начальника британского Генштаба.

Пич сказал, что модернизация некогда могущественного советского военно-морского флота, проведенная президентом России Владимиром Путиным, представляет серьезную угрозу для коммуникации западных стран.

“Россия, помимо новых кораблей и подлодок, продолжает совершенствовать как специальный потенциал, так и способы ведения информационной войны”, - сказал Пич.

Россия отмахивается от опасений Запада, называя их истерией, характерной для эпохи холодной войны, хотя сторонники Кремля хвалят Путина за стремление восстановить влияние России после распада СССР.

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