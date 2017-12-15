Семашко завлекает турецкий бизнес в Китайско-белорусский индустриальный парк

Беларусь и Турция должны активизировать сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства и науки, заявил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время встречи с министром науки, промышленности и технологий Турции Фаруком Озлю.

"У нас уже есть определенные результаты совместной работы, но в области промышленности, сельского хозяйства, науки эти результаты несоразмерно малы по отношению к нашим возможностям", - считает он.

По этим направлениям Беларусь и Турция должны активизировать сотрудничество, подчеркнул Семашко.

Он напомнил, что пока только два белорусских промышленных предприятия "Гомсельмаш" и "Амкодор" начали работу по созданию совместных предприятий в Турции.

"Считаю, что этого недостаточно, и сейчас мы можем обсудить эти вопросы. Что касается создания условий для вашего бизнеса, для ваших компаний в Беларуси, то у нас хороший инвестиционный климат, работают свободные экономические зоны с определенным преференциальным режимом - и таможенным, и налоговым. Кроме того, создан Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", и мы будем приветствовать приход туда турецких партнеров", - сказал он.